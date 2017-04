Bauza: "si los dirigentes deciden echarme, les doy la mano y me voy a mi casa"

BUENOS AIRES.- El entrenador del seleccionado argentino, Edgardo Bauza, reconoció que existe la posibilidad de que la nueva conducción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) lo destituya del cargo y señaló que en ese caso no opondrá resistencia.



"Si los dirigentes me dicen que quieren cambiar, podemos hablar. Me darán explicaciones, les diré lo mío, me levanto, les doy la mano y me voy a mi casa", afirmó Bauza en declaraciones realizadas en la medianoche del domingo al Canal 13 y reproducidas hoy por la prensa local. Bauza dijo que posiblemente hoy se reúna con el flamante presidente de la AFA, Claudio Tapia, en el centro de entrenamiento que el seleccionado tiene en la localidad de Ezeiza, situada en los suburbios de Buenos Aires.



Sin embargo, expresó que hasta el momento de la entrevista "ningún dirigente" lo había llamado para desestimar o ratificar las versiones acerca de su posible destitución. "Lo que yo quiero es que a la Argentina le vaya bien. Pero todavía pienso que podemos salir campeones. La Argentina se va a clasificar" al Mundial de Rusia 2018, insistió el entrenador.



Argentina cayó derrotada el martes 2-0 frente a Bolivia, en La Paz, y quedó ubicada, con 22 puntos, en el quinto lugar de las posiciones de las eliminatorias sudamericanas, en zona de repesca. Frente al conjunto boliviano, además, sufrió la ausencia de su principal figura, Lionel Messi, sancionado ese día con cuatro partidos de suspensión por la FIFA tras insultar a un árbitro asistente al finalizar el encuentro de eliminatorias ante Chile, disputado en Buenos Aires el 23 de marzo.



Uno de los entrenadores mencionados en la prensa argentina como posible reemplazante de Bauza es el argentino Jorge Sampaoli, actualmente al frente del Sevilla. Este sábado, el entrenador del equipo español desestimó haber dialogado con dirigentes de Argentina. "No he tenido ningún contacto relacionado con ese tema", respondió en una conferencia de prensa.