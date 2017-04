Video: así quedó La Madrid por el desborde del río Marapa

Las imágenes son desoladoras: el agua cubrió todo en La Madrid. El desborde del río Marapa dejó al pueblo completamente anegado. Más de 700 personas fueron evacuadas en distintas escuelas y cerca de medio millar se encuentra a la vera de la ruta 157. “Todas mis cositas he perdido. Todas. Otra vez. Acá los gobernantes nos dicen que está todo bien, que no va a pasar nada, pero todos los años es lo mismo”, lamentó entre lágrimas Mary Brandán mientras era evacuada.



El coordinador del Comité de Emergencias de la Provincia, secretario general de la Gobernación, Pablo Yedlin, informó ayer que los centros de evacuados ubicados en las distintas ciudades del sur de Tucumán "se encuentran abastecidos" y que no será necesario el envío de donaciones durante las próximas 24 a 48 horas.



Por eso solicitó a la población interesada en colaborar con los damnificados que reserven las donaciones para los próximos días, cuando la gente pueda retornar a sus hogares.