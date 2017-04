La angustia de Catherine Fulop por no poder regresar a su país

Catherine Fulop vivió un momento angustiante en la mesa de Mirtha Legrand cuando habló sobre la situación política de su país y cómo la afecta a ella y a su familia.

La actriz confesó que se siente "exiliada" después de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de su país de nacimiento asumiera las competencias del Parlamento, según reprodujo Infobae.

"Es un golpe. Yo soy apartidaría pero no puedo dejar de hablar de política porque influye en mi vida. Hace ya cuatro años que no voy a Venezuela. Sin ser una exiliada, porque no me fui de mi país por nada ya que tenía trabajo y una familia preciosa en la Argentina, -estoy súper agradecida a la Argentina- me siento exiliada. A mí, esta gente me robó mis navidades. Me robó mi vida", dijo la actriz en el programa.

La modelo confesó que le da tristeza que la situación política en su país "haya llegado a tanto". Y agregó: "nunca pensamos que Venezuela iba a ser secuestrada por una manga de vagabundos delincuentes que armaron todo esto para saquear a mi país".

"Me siento exiliada y eso es horrible, porque si mi mamá se llega a enfermar…¿cómo es esto que yo no tengo garantías en mi país? Tengo amigos a los que les han sacado el pasaporte solo por hacer una nota criticando alguna acción del gobierno. Estamos en una locura. Tengo amigas actrices que ganan un buen sueldo y hace meses que no comen carne ni pollo. Esto no es normal, vivimos en una dictaduraen Venezuela", sentenció.