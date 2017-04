Causa AMIA: mandan a juicio a un ex jefe policial y a una abogada por encubrimiento

BUENOS AIRES.- Un ex alto jefe policial y una abogada deberán afrontar juicio oral en uno de los desprendimientos de la investigación por los encubrimientos que tuvieron lugar en el marco de la causa AMIA.



El juez federal Sebastián Ramos resolvió dar por cerrada la investigación y -a pedido de la UFI-AMIA, el fiscal federal Ramiro González y las querellas-, firmó la elevación a juicio oral del ex comisario inspector de la policía bonaerense, Luis Ernesto Vicat, y la abogada Marta Nélida Parascándolo.

Ambos están acusados del delito de coacción sobre policías bonaerenses para que declaren en contra de Juan José Ribelli, como parte de la maniobra para desviar la investigación del atentado a la AMIA, que el 18 de julio de 1994 dejó 85 muertos. En ese expediente también estaba acusado Federico Domínguez, presidente de la Cámara de Casación bonaerense que falleció en enero pasado y se lo investigaba por su actuación como abogado de imputados en el primer tramo de la causa AMIA.



Según la acusación fiscal, Vicat y Paraescándalo habrían ejercido presiones sobre los agentes Alberto y Diego Barreda, Bautista Huici, Claudio Araya y familiares y Juan Roberto Maisú, con la finalidad de obtener declaraciones falaces en la investigación de la voladura, por entonces a cargo del juez Juan José Galeano. Vicat habría intervenido en su carácter de Comisario Inspector de la Policía al frente del Área Especial que dependía de la Secretaría de Seguridad, mientras que Parascándalo lo habría hecho en su rol de defensora particular.



Asimismo, los fiscales destacaron que los hechos fueron cometidos en el marco de una maniobra global de desvío de la pesquisa, para lo que se buscaba generar pruebas falsas. Barreda, Huici y Araya estuvieron imputados hasta su absolución en 2004, dictada por el Tribunal Oral Federal N°3 al término del primer juicio. En aquel juicio se dispuso la absolución de todos los acusados, aunque la de Carlos Telleldin, el primer acusado de armar la Trafic bomba, fue revocada por la Corte Suprema.

Telleldin enfrentará entonces otro juicio por el atentado, mientras que desde hace un año y medio está sentado en el banquillo de los acusados junto al ex juez Juan José Galeano, el ex titular de la SIDE, Hugo Anzorreguy, y el ex presidente, Carlos Menem, entre otros, en un debate que investiga las irregularidades cometidas en la instrucción de la causa AMIA.