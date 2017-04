Según la CAME, la producción de las pymes industriales cayó un 5%

BUENOS AIRES.- La producción de las pequeñas y medianas empresas (pymes) industriales cayó en febrero 5 % respecto a igual mes del año anterior y acumuló en el primer bimestre una baja de 3,6 % interanual, según un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).



Asimismo, la producción de las pymes se retrajo en febrero 5,2 % frente a enero último en la medición sin desestacionalizar.



"La industria PyME cumplió, en febrero, 17 meses consecutivos en baja. Pero mientras los Precios Transparentes y las importaciones afectaron a muchas ramas, hay brotes verdes en las industrias vinculadas a “Material de transporte” y “Maquinaria y equipo” por el impacto del crecimiento en algunos sectores agropecuarios. El resto de las producciones aún presenta caídas muy profundas", destacó la CAME.



El informe precisó que las dos únicas ramas que crecieron en febrero en la comparación interanual fueron: “Productos de metal, maquinaria y equipo” (2,1 %) y “Material de Transporte” (10,2 por ciento).



A su vez, las bajas más profundas se registraron en: “Indumentaria y Textil” (-15,7 %), “Maderas y muebles” (-14,9 %), “Calzado y marroquinería” (-13,4 %), “Minerales no metálicos” (-12,4 %), “Productos químicos” (-5,1 %) y “Alimentos y bebidas” (-4,8 %).



En materia de rentabilidad, puntualizó que en febrero descendió a 43,9 % la proporción de empresas con signo positivo (frente a 48 % en enero), mientras que se elevó de 21 a 24,5 % la cantidad de industrias con rendimiento negativo.



"Es el segundo mes en que el beneficio se deteriora después de que en los últimos meses de 2016 se venía notando una leve recuperación", señaló.