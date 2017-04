Una estrella de Fox News pagó para no ser demandado por acoso

WASHINGTON.- Fox News y Bill O'Reilly, una de las principales figuras de la cadena estadounidense, pagaron U$S 13.000.000 para evitar demandas por acoso sexual contra el presentador, indicó el periódico "The New York Times".



Según la información del diario, se trata de cinco mujeres que trabajaron para O'Reilly o que acudieron a su programa como invitadas, a las que la cadena y el presentados pagaron para que no lo denunciaran públicamente.

El "New York Times" cita un comunicado en el que O'Reilly alude solo indirectamente a estas acusaciones. En él explica que como otros famosos es víctima de las denuncias de personas que buscan su dinero, porque saben que pagará para evitar mala publicidad. En sus 20 años trabajando para la Fox nunca ha sido demandado, dijo y aseguró que terminó con la controversia para proteger a sus hijos, lo más importante para él.



"The O'Reilly Factor" es uno de los programas más importantes y más vistos de Fox. Tanto la cadena como el presentador son conservadores de derecha y juegan un importante papel para los seguidores del presidente estadounidense, Donald Trump. En 2016 tuvo que dimitir el presidente de Fox Roger Ailes por acusaciones de acoso sexual.