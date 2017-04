Nuevo audio: Cristina Fernández calificó a Stolbizer de gorda y burra

Hoy se conocieron presuntos nuevos audios de las conversaciones telefónicas que mantuvieron el año pasado Cristina Kirchner y el ex jefe de la Agencia Federal de investigaciones (AFI) Oscar Parrilli, en el marco de escuchas judiciales, donde la ex presidente se refiere a la diputada del GEN, Margarita Stolbizer, como "mala e hija de puta" y la califica de "burra".



En varias transcripciones de las escuchas que publicó hoy el portal Infobae, la ex mandataria le pide a Parrilli que buque temas para acusar a Stolbizer a través de la prensa, le da órdenes de hablar con periodistas afines para criticarla y le pide: "salí a matarla" a través de los medios.



Stolbizer es denunciante en las causas Hotesur y Los Sauces (entre otras), donde se investiga si los emprendimientos eran una pantalla del matrimonio Kirchner para beneficiarse con recursos del Estado, y su enfrentamiento con la ex presidenta fue notorio en los últimos años, recordó la agencia Télam.



Las escuchas se hicieron a mediados de 2016 y fueron autorizadas por el juez federal Ariel Lijo en el marco de la causa por el encubrimiento de Ibar Pérez Corradi, investigado por el Triple Crimen y procesado por tráfico de efedrina. Según publica hoy Infobae, el extracto corresponde a más de 2.500 páginas de transcripciones a los que ese medio tuvo acceso exclusivo, y desató una serie de notas especiales centradas en esos diálogos.



A continuación un tramo de esas transcripciones, correspondiente al 12 de julio de 2016:



Cristina Kirchner: Viste que la Stolbizer está loca, ahora lo que dice...



Oscar Parrilli: Sí, sí, hoy la vi.



CK: Sí, sí, basta, basta, basta, se acabó, basta. Aparte metió la pata con esta última denuncia, pero mal.



OP: Sí, sí, sí.



CK: Y Bonadio le está dando el amparo, porque el único que le puede haber dado esa información es él -se refiere a los movimientos en las cuentas bancarias de Florencia Kirchner-. ¿Cómo en forma anónima algo que se secuestró en una (...)? ¡Qué bien! porque fue un caza bobos estupendo. Porque la burra, como es burra, entró por un tubo.



OP: Sí, sí.



CK: Sí, y yo creo que lo sumó mal dos veces, no sé, no puedo creer que sea tan tarada, es mala e hija de puta.



OP: Mala e hija de puta.



CK: Y el que la manda a hacer eso es Sergio Massa.



Más adelante Fernández de Kirchner le pide a Parrilli señalar que un sobrino de la diputada, Mario Arrospide, está procesado por integrar una banda que vendía drogas en boliches y locales de la zona porteña de Las Cañitas. Según Stolbizer señaló a Infobae, es el hijo de una prima a la que vio por última vez "hace 40 años". "Bueno, matala a esta hija de puta", sostiene la ex mandataria en la conversación, luego de aportarle a Parrilli los datos del sobrino.



En agosto se repite el tema de conversación, y la ex presidente le pide a su colaborador cercano exigir que Stolbizer explique cómo vive, siempre según las mismas transcripciones.



CK: Y ¿sabes qué? Que explique de qué vive ella. ¿De qué, cómo hace? ¿Quién la financia a ella? ¿Cómo se financia ella para viajar, para ser política, para hacer campañas?



OP: Para ser política.



CK: Porque no sabemos cómo se financia. Quién la financia.



OP: Sí, sí, quién la financia a ella.



CK: ¿Vos le conoces a ella en algún momento haberse desempeñado en una actividad privada? Siempre fue política. De concejal pasó a diputada provincial y ¿de diputada provincial?



OP: Sí.



CK: Hay que empezar a reclamarles a ellos que expliquen de qué viven.



OP: Que expliquen de qué viven, sí, sí.



CK: Porque sabés qué pasa, son gente que nunca ejerció la actividad privada, nunca. Nunca en la vida. Se hicieron conocidos en la política. ¿Cómo viven? Porque el resto de la gente no puede vivir como ellos.



Al día siguiente la ex mandataria insistió con esta idea, y le dio órdenes a Parrillio para instalar sus acusaciones a Stolbizer mediante algunos periodistas, y sumar a la vicepresidenta Gabriela Michetti (que había sufrido un robo en su casa) como blanco de sus críticas.



OP: Bien, hablé con (Fernando) Navarro. No, ya están en todos los portales, ya lo pusimos en todos lados. Ya lo sacamos todo.



CK: Sí, hay quedar, hay que pegarle a la gorda. Que ella explique de qué vive.



OP: Perdón, sí, hablé con Víctor Hugo (Morales) y a la tarde voy a salir con (Marcelo) Zlotogwiazda.



CK: Bien.



OP: Yo me voy a ocupar ahora de empezar a trabajar en ese tema.



CK: ¿Hay un tipo vinculado con ella que es muy pesado, un tal "Oso" Díaz. Averiguá por ese tipo (es un diputado provincial del GEN).



OP: "Oso" Díaz, lo voy a anotar.



CK: "Oso" Díaz, sí, sí. Los de La Matanza lo conocen. Es el que le manejó todo a ella. Es un delincuente mal.



OP: Mal.



CK: Mal, mal, mal. ¿Ya lo publicó Anita en el Patria y en la Casa Rosada?



OP: Sí, Anita lo publicó. Yo se lo mandé a Anita para que lo publique. Está en el portal, en la pagina web nuestra, y después lo mandamos a todos los portales también.



CK: Y hay que empezar a pegarle con todo a la (Gabriela) Michetti también. Con la jubilación.



OP: Todo, claro. Sí, sí, sí.



CK: A ella y a la Michetti. A ella y a la Michetti.