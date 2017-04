Catamarca sufre el temporal: ríos caudalosos, familias aisladas y zonas inundadas

CATAMARCA.- Las intensas lluvias que hoy persisten en zona este y centro de Catamarca provoca la crecida de los ríos Paclín, Santa Cruz y Del Valle y dificulta la reparación del tendido eléctrico, así como la asistencia a familias aisladas, informó el intendente municipal de La Merced, Orlando Savio.



"El panorama general por las intensas lluvias, que llevan una semana en forma incesante, así como la inusual crecida de los ríos y arroyos, no mejora", describió Savio, intendente de la localidad del departamento Paclín.



Savio agregó que la situación "dificulta todo tipo de tareas que se puedan emprender para reparar el tendido eléctrico, las rutas nacionales, accesos y terraplenes en puentes", o la reconstrucción de caminos vecinales.







"El panorama por las lluvias y crecidas en todo el valle central de Catamarca, como en la zona este, es desolador, no ha tenido variantes" y, por el contrario, los ríos han aumentado el caudal en forma notable, afectando a poblaciones.



Según la evaluación del Comité Operativo de Emergencia, "sigue lloviendo en la zona este de la provincia, como también en el valle central catamarqueño".



"El panorama no mejora, siendo el sur del departamento Paclín -Palo Labrado, Amadores y El Portezuelo- las localidades más afectadas, donde llueve en forma permanente", reporta.



El Comité afirma que "el traslado de la asistencia también es complicado, debido a que sólo por vía aérea es posible llegar a los poblados aislados".



La situación en la villa de El Portezuelo empeoró, ya que esta mañana se incrementó el caudal del río San Cruz, y se teme que el agua avance aún más hacia las casas de los pobladores.



Mientras, personal y operarios de la empresa de Energía Catamarca Sapem continúan con los trabajos técnicos a fin de realizar el "by pass" en la línea de alta tensión de 132 Kva Recreo-Catamarca, y así normalizar el servicio en la capital catamarqueña.