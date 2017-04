Masso dio su versión del hecho y realizó la denuncia policial contra la seguridad de Atlético

El diputado nacional Federico Masso utilizó su cuenta de Twitter para dar su versión de los incidentes ocurridos anoche en el sector de plateas de El Monumental, tras la derrota de Atlético ante Gimnasia y Esgrima La Plata, por 1-0, en el marco de la 18a fecha del Torneo de Primera División.

El legislador aseguró que sus hijos fueron golpeados durante el episodio, responsabilizó al los miembros de Seguridad del "Decano" y le pidió a la mesa directiva del club la renuncia del jefe de esa área, Juan Vizcarra. En su declaración afirma que uno de ellos, Francisco (20), recibió golpes de puño y fue tomado del cuello, mientras que Federico (18) fue agredido con "un guante tipo manopla" y sufrió un ataque de nervios.

También refirió que Facundo (16) es jugador de tenis de mesa de Atlético.

En la misma red social, Masso -quien había pedido que "Leito dé la cara"- apenas finalizaronlos incidentes-, señaló que el presidente del club, junto a Ignacio Golobisky, Ángel Zamoratte y Efraín Suárez se comprometieron a dar la nómina del personal de seguridad que participó del operativo.

Me he criado y desde los 3 años he participado de la vida de @ATOficial con la pasion de un hincha sin intereses . Duele que te traten asi