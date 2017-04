Luis Enrique salió en defensa de Messi y Piqué

El entrenador del Barcelona, Luis Enrique, salió hoy en defensa del argentino Lionel Messi y de Gerard Piqué, cuestionados en los últimos días por sus comportamientos dentro y fuera de la cancha.



"Piqué está en la línea de lo que es él, respetuoso con los demás, y, por tanto, le gusta que también lo sean con él", afirmó Luis Enrique, después de que el central azulgrana asegurara que no le gustan los valores del Real Madrid. "Si no existiera un Piqué, habría que clonarlo; os da cancha y juego para divertiros", añadió a los periodistas el entrenador del Barcelona, acostumbrado a las polémicas que genera su pupilo.



El DT no sólo no reprobó la actitud de Piqué, sino que prefirió no pronunciarse sobre las acusaciones lanzadas por el internacional español hacia el club blanco para no redoblar la polémica. "Yo, como soy bastante más radical que Piqué, mejor no me pronuncio", afirmó, tajante el técnico español del Barcelona.



Piqué no estará en la lista de convocados para el partido de mañana frente al Granada en la Liga española de fútbol porque Luis Enrique prefirió darle descanso y evitar así que pudiera ver una amarilla que le impediría jugar ante el Sevilla. Tampoco lo estará Messi, que cumple sanción en la Liga, y cuyo comportamiento también defendió el entrenador azulgrana, después de que el astro argentino fuera sancionado por la FIFA con cuatro fechas con su selección por insultar al cuarto árbitro en el último duelo frente a Chile.



"Los números de Messi en estos aspectos son increíbles: es súper respetuoso, cero conflictivo, genera cero polémicas. Es el mejor del mundo, siempre está bajo presión y su comportarmiento es intachable", aseveró en alusión a las tarjetas vistas por el 10 azulgrana. Hacía más de cinco años que Messi no se perdía un partido de Liga por sanción, nunca fue expulsado en toda su carrera con el Barcelona y sólo cometió siete faltas en lo que va de campeonato español. Sus cinco tarjetas esta temporada fueron por protestar.



"No me interesan las polémicas. He hecho una defensa clara de Messi, de su actitud como jugador y como persona y el resto no me interesa", insistió Luis Enrique preguntado por la sanción del organismo rector del fútbol mundial. El entrenador del Barcelona aseguró que, pese a la sanción con Argentina, no vio a Messi afectado si no en un gran momento, comunicó la agencia Dpa.



"Insisto en que su actitud en el terreno de juego es única y yo lo he visto muy bien (de ánimo). Podía no entrenarse hoy y ha preferido venir; está en su mejor nivel", concluyó Luis Enrique.