Sampaoli: "todavía no me llamó nadie de la AFA"

El entrenador santafesino del Sevilla español, Jorge Sampaoli, aseguró hoy que desde la dirigencia de AFA "nadie" se comunicó con él para ofrecerle el cargo del seleccionado argentino de fútbol, ante la posible salida de Edgardo Bauza.



"A mí no me ha llamado nadie de la AFA y hay un entrenador trabajando. Sólo me vincula el partido con el Sporting. Es un problema que tienen que resolver ellos en Argentina", expresó el técnico en conferencia de prensa, en la previa del duelo de mañana que protagonizará su equipo con el Gijón, por la Liga de España.



Sampaoli, campeón con Chile de la Copa América 2015, anticipó que le propondrá a los dirigentes del Sevilla los jugadores que pretende para encarar la próxima temporada y "aspirar a más cosas", tras haber quedado eliminado en los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa y mantenerse tercero en la Liga, detrás de Real Madrid y Barcelona.



"Estoy feliz por la consolidación de los futbolistas en estas dos semanas, predispuestos a recuperar la forma, la identidad, y todo lo que tiene que ver con lo que nos llevó a estar donde estamos ahora, una tercera posición histórica para el club. Fueron días muy importantes para mantener eso", destacó el santafesino según comunicó la agencia Dpa.



La cúpula de la dirigencia de AFA se reunirá durante la próxima semana con Bauza y allí se confirmará el futuro del entrenador. De consumarse su salida, Sampaoli sería la primera opción para encarar los últimos cuatro partidos de las Eliminatorias Sudamericanas, rumbo al Mundial de Rusia 2018.