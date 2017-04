Frigerio: "la marcha de hoy no es convocada por el Gobierno, en todo caso es a favor de la democracia"

El ministro de Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, aclaró que la autoconvocatoria de hoy, a través de las redes sociales, en apoyo a la gestión del presidente Macri, frente a la Plaza de Mayo, "no es propiciada ni convocada por el Gobierno", agregó que "son válidas si no entorpecen la libre circulación" y reflexionó que "en todo caso es a favor de la democracia"



El ministro del Interior, Obras públicas y Vivienda, dijo hoy, a radio Mitre, que "el gobierno no propicia la manifestación", remarcó que "son válidas si no entorpecen la libre circulación de la gente", advirtió sobre "voces que ponen en duda el apoyo al sistema democrático y su continuidad" frente a los que "creen que hay que apoyar o no al gobierno". Y sentenció: "En todo caso es una convocatoria a favor de la democracia".



"No es correcto generalizar, muchos marchan porque quieren manifestar su enojo sobre una situación difícil para muchos y otros porque creen que cuanto peor le vaya al país, mejor le va a ir a ellos", aseguró el ministro al referirse a "los que tienen problemas con la justicia" porque "ahora la justicia tiene las manos desatadas para investigar y para algunos esto puede llegar a ser un problema".



En ese marco, remarcó que la obligación del gobierno "no es ganar la calle", y que sí es "ganar la batalla contra la pobreza, la falta de viviendas, crear empleo para millones de argentinos" y agregó que "los gobiernos anteriores se han dedicado a eso y así nos fue". "Tenemos que cambiar ese concepto; trabajamos para resolver problemas concretos de la gente" sostuvo y enfatizó: "tuvimos que ordenar un desquicio, muchos actos de corrupción".



Respecto al paro general dispuesto por la CGT para el jueves próximo, dijo que representa "un día perdido porque el país no genera riqueza", y aseguró que a pesar de la medida, el gobierno "continúa trabajando y dialogando" para resolver los problemas concretos de la Argentina.



"Un día de paro es un día en el cual la Argentina no trabaja, no produce riqueza y es un día perdido. Ojalá podamos conseguir que no suceda pero los tiempos no dan para que se revierta la medida", afirmó el titular de la cartera de Interior en diálogo con radio Mitre tras señalar que "lo importante es que no hemos cortado el diálogo y seguimos trabajando y en medio de esto nos juntamos con los sectores más sensibles de la economía".



Frigerio dio como ejemplo que el lunes próximo el presidente Mauricio Macri dará a conocer "el resultado de cinco meses meses de trabajo con los sectores de la construcción" y adelantó que se concretará "el compromiso del sector privado de generar 100.000 viviendas y 150.000 puestos de trabajo".



Consultado por la situación económica, Frigerio admitió que "el proceso de recuperación es desparejo" y que "hay sectores más competitivos que ya arrancaron y hay otros que les cuesta más", y subrayó que el Estado "está trabajando mucho en esta transición". "Febrero no fue un buen mes en el sector automotriz, pero el trimestre va a ser positivo y el que viene también", auspició el funcionario nacional al explicar que esos datos se van a comparar con "el momento más difícil que fue el segundo trimestre del año pasado".



Sobre la mirada del gobierno ante las seis movilizaciones masivas que se realizaron durante el mes de marzo, Frigerio respondió: "Tomamos nota de todo lo que está pasando. No negamos la realidad. Este proceso no es fácil; no podemos resolver en 15 meses lo que se destruyó en 150, con un Estado desmantelado, la inflación más alta de la historia, la pobreza. Estamos convencidos de que es el camino correcto aunque todavía no pudimos dar respuesta a todos los argentinos".



Por otra parte, sobre el precio del dólar se pronunció por "un tipo de cambio competitivo" aunque advirtió que "no es la solución a largo plazo porque muchos años se echó mano al tipo de cambio para colocar producción y así nos fue: generamos más pobreza y no mejoramos la competitividad", comunicó Télam.



En cuanto a las tasas de interés, reafirmó la importancia de "cuidar el valor de la moneda" y sostuvo que hoy, la tasa de interés "está más baja que en el pasado y en la medida que consolidemos la baja de inflación, puede bajar la tasa". "En abril la inflación será del orden del 1% y puede ser un aliciente para que el Banco Central baje la tasa", estimó Frigerio al insistir en que el gobierno heredó "un país parado, con cinco años de recesión" y explicar que "no se pueden resolver problemas de una manera sencilla, fácil y rápida".