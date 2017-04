Cinco noticias que tenés que saber para empezar la mañana

Un sargento de la Policía quedó detenido porque se sospecha que es el responsable de la muerte de un presunto asaltante. La mujer dice que el uniformado no pudo hacer nada para evitar golpearlo con el auto. Vivieron momentos de tensión . Leer más.

Un acierto le bastó a Gimnasia para llevarse el triunfo. El “Lobo” fue más pícaro que el “Decano”. Le decoloró el sentido de su fútbol, le quitó el brillo que supo mostrar tiempo atrás. Lo anuló con el mismo criterio con el que Atlético solía atormentar a sus presas en 25 de Mayo y Chile. Al bajo nivel de algunos jugadores en puestos clave en la cancha se le suma que el equipo en sí no puede reaccionar y cuidar lo que tiene. Leer más .

5. El gas encarece entre un 20% y un 38%

También aumenta el precio de gas en boca de pozo, que pasará de U$S 3,42 a U$S 3,77, lo que representa que los subsidios bajarán 5 puntos y se ubicarán en torno al 45%. El ministro Juan José Aranguren anunció que el 71% de los usuarios no pagarán más de $ 500 por el servicio en los próximos seis meses. Leer más.