San Martín e Instituto tendrán reapariciones importantes

Los dos vienen signados por la derrota en sus últimas presentaciones. San Martín registra tres caídas seguidas de visitante (1-2 vs Douglas Haig, 0-1 vs Nueva Chicago y 1-3 vs Argentinos) e Instituto Atlético Central Córdoba (0-1 vs Atlético Paraná y 2-3 Chacarita Juniors en Alta Córdoba).

El domingo, desde las 17, se verán las caras en La Ciudadela con el arbitraje de Pablo Dávolo por la fecha 25 del Campeonato de la Primera B Nacional.

Al margen de coincidir en los colores que distinguen a sus equipos, el próximo duelo trae para sus respectivos entrenadores una buena noticia: la reaparición de jugadores clave en sus formaciones. Por el lado del "Santo", volverá Alfredo Gracián, que se retiró lesionado tras el primer tiempo contra Gimnasia y Esgrima de Jujuy (3-1, la única conseguida en lo que va del año) y ya recobró su mejor forma después de la contractura del isquitiobial que lo marginó en los tres encuentros anteriores.

De este modo, el cuadro de Cagna saldrá a la cancha con Carrizo; Catalán, Moreira, Ferrero y Goicoechea; Galeano, Abregú y García; Gracián; Quiroga (por el lesionado Gonzalo Rodríguez) y Lentini.



"La Gloria" también contará con el delantero Pablo Magnín, luego de cumplir una fecha de suspensión, para formar la dupla de ataque con su goleador, Pablo Gotti (10 conquistas en el torneo). El técnico Iván Delfino, se acuerdo a los que se vio en las prácticas, meterá cuatro cambios:con Antonio por Vázquez, Medina por Rosales, Quiroga por Mainero y Magnín por Jara.

Instituto marcha 7° con 32 puntos, 11 de los cuales los consiguió afuera de La Docta en igual número de presentaciones (36 goles a favor y 19 en contra).

San Martín suma 28 unidades (27-31 goles) y en La Ciudadela ha obtenido el 54% de los puntos que disputó.