El Gobierno provincial pide ayuda a la Nación para resolver los problemas en el sur

El drama de las inundaciones es el tema principal de la agenda del Gobierno, según lo planteó el vicegobernador Osvaldo Jaldo.

Aseguró que en la sesión parlamentaria de hoy- donde se aprobaría el Decreto de Emergencia para los departamentos del sur- propondrán resoluciones para pedirle al Gobierno Nacional que envíe ayuda a los habitantes de Alberdi, Simoca, La Cocha y Graneros.

Además, el funcionario especificó que prestarán especial atención a los productores medianos y pequeños: "ellos no tienen otra fuente de financiamientos. Sin la ayuda del Gobierno Nacional no tienen ninguna posibilidad de seguir en su actividad, ni de volver a sembrar o pagar con sus compromisos y deudas".

El vicegobernador se unió al pedido desesperado de los productores del sur son respecto al fondo de Tabaco. "no se debe especular, no se debe esperar. Tienen que adelantar, saldar, anticipar, no se cual es el término, pero La Nación debe sacr dinero de la caja de fondos y dársela a los afectados", sentenció Jaldo, , esta mañana, mientras inauguraba una empresa de construcción de herramientas agrícolas, en Banda del Río Salí.

Por otro lado, entendió que hay muchas provincias que están pasando por situaciones complicadas, pero aseguró que Tucumán es una prioridad para el equipo oficialista, aunque -según dijo el funcionario- confían en que Cano hable con el presidente para que les asegure la ayuda correspondientes a los sectores vulnerados por el temporal.