La represión policial a un comedor infantil "supera todo lo que uno puede esperar", dicen dirigentes sociales

Entraron disparando balas de goma, tiraron gas pimienta sobre la comida, patearon muebles y destrozaron ollas, mesas y otros elementos de uso común.



La represión de la policía de Lanús en el merendero "Cartoneritos", al que asisten más de 70 chicos desde los seis años, además de unas 100 personas que van a buscar viandas, generó un repudio generalizado.



Los chicos quedaron muy asustados y hay gente con lesiones. "Ahora estamos corroborando que todos estén bien. El martes vamos a hacer una marcha frente al municipio de Lanús y ya presentamos una denuncia por lesiones", explicó a LA GACETA.com Diego Marqués, del MTE. "Una persona que trabaja en el merendero recibió perdigonazos en una pierna y una cocinera también resultó herida", denunció.



El secretario de Seguridad de ese municipio, Diego Kravetz, dijo esta mañana que la policía perseguía a una persona buscada por la Justicia, y que por eso entró al comedor y tiró gas pimienta "para dispersar a los vecinos".



"Muchos vecinos empezaron a tirarles piedras a los patrulleros para que no se lleven a dos detenidos por resistencia a la autoridad, ahí es cuando se tira gas pimienta, que es una medida defensiva para poder salir de ahí", aseguró Kravetz, quien enfatizó que "no hay ningún chico herido, porque no había chicos dentro del merendero" al momento del incidente.



Cuatro chicos fueron detenidos en ese momento, y durante horas no se supo dónde los habían llevado. "A dos de los pibes (ambos menores de edad) los dejaron en el camino, en la zona de La Ribera, a unas 20 cuadras del comedor. A los otros dos los 'pasearon' en el auto y allí les pegaron. Uno de ellos tiene lesiones en una pierna y el otro en la cabeza. Al parecer, le pegaron desde atrás", contó Marqués.



“La policía no tenía por qué entrar así, tiró gas pimienta arriba de la comida, dispararon, empujaron y patearon cosas”, relató la cocinera del comedor María Saracho.



El referente nacional de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) Juan Grabois, quien llegó al lugar dos horas después del hecho, relató que "ayer hubo una irrupción intempestiva de la Policía en un lugar en el que había pibes comiendo, había señoras preparando leche para esos pibes y había jóvenes dando apoyo escolar".



"Una banda desaforada de delincuentes vestida de uniforme de la Policía Local de la Municipalidad de Lanús comandada por Kravetz, que estaba de presente en el lugar, irrumpió por puertas y ventanas en el lugar disparando perdigones de goma, tirando gas pimienta, dando palazos, tirando ollas, golpeando muy fuerte a tres personas y tirando una pibita en silla de ruedas", insistió Grabois.



El MTE es un movimiento de cartoneros que se hizo fuerte en la zona sur del conurbano bonaerense a partir de la crisis de 2001. "Ya hubo amedrentamientos y siempre hay tensiones con la policía, pero lo de ayer sobrepasó todo lo que uno puede esperar", dijo Marqués.





El dirigente social contó que el menor y el adulto fueron liberados pasada la medianoche y llegaron a sus casas "muy golpeados" porque "los tuvieron detenidos desde las 19.30, los llevaron a lugares oscuros y les pegaron, los torturaron durante horas".

Vecinos del barrio se manifestaron frente a la Comisaría 5ª de Villa Caraza y responsabilizaron al intendente Néstor Grindetti, del Pro y ex funcionario de la ciudad de Buenos Aires,

por el constante "hostigamiento" a los sectores populares.

Vecinos nos mandan este video: el momento de la represión de la Policía Local de Lanús al comedor del MTE. Hay personas detenidas y heridas. pic.twitter.com/uGqt2khfnO — lavaca tuitera (@Lavacatuitera) 31 de marzo de 2017

Grabois contó que los dos detenidos fueron liberados pasada la medianoche y llegaron a sus casas muy golpeados.