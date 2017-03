Cabrera sobre las cuotas sin interés: "lo que hacemos ahora es para que los comercios puedan decir la verdad"

BUENOS AIRES.- El ministro de Producción, Francisco Cabrera, negó hoy que el Gobierno haya dado "marcha atrás" con el regreso de las cuotas sin interés para la compra de algunos rubros y afirmó que lo que hacen ahora es que "los comercios puedan decir la verdad" si es que ofrecen planes de financiación sin recargos.



"Lo que a veces se dice que es una marcha atrás, no es cierto. Lo que hacemos ahora es que los comercios puedan decir la verdad, y si las cuotas que tienen son sin interés, que lo digan y que lo publiciten como quieran", explicó según comunicó la agencia Dpa.



En declaraciones a radio Mitre, el funcionario negó además que hayan caído las ventas con tarjetas de crédito, aunque admitió una merma en las ventas en cuotas. "Lo que cayó fueron las cuotas, pero subió el contado, y por lo tanto, no cayó el consumo", sostuvo Cabrera tras asegurar que los análisis que afirman lo contrario "están equivocados".



Tras asegurar que "lo que ocurría durante los últimos años es que se decía que había cuotas sin interés, cosa que no era cierto", el titular de la cartera de Producción también resaltó que hubo un incremento en la venta de electrodomésticos en los primeros dos meses del año.



"Se dijo que el consumo en electrodomésticos había caído fuertemente, y esto no fue así. En enero crecieron el 3 por ciento y en febrero, el 7 por ciento. Lo que queremos hacer es dejar liberado al comercio para que publicite sus precios y las cuotas de la forma que quiera, mientras digan la verdad", añadió.



El Gobierno oficializó hoy la prórroga hasta el próximo 31 de diciembre de los programas de fomento al consumo "Ahora 12" y "Ahora 18", e incorporó la posibilidad de financiar en 3 o 6 cuotas sin interés las compras de calzado, vestimenta y marroquinería, ante el fracaso de "Precios Transparentes".