Mascherano le respondió a Dibos: "es una lastima que me haga responsable de cosas tan graves"

BUENOS AIRES.- El mediocampista y referente del seleccionado argentino Javier Mascherano lamentó hoy que Carlos Dibos, ex preparador físico del equipo cuando Alfio Basile era el entrenador, lo señalara como el jugador "que entrega las planillas para asociarse al club de amigos" de Lionel (Messi), y afirmó que tiene "la conciencia tranquila".

"Es una lástima para el fútbol argentino que un profesional como el Sr. Dibos, que trabajó junto a nosotros en la Selección Argentina, me haga responsable de cosas tan graves como las que ha mencionado", manifestó Mascherano.



A través de su cuenta de Twitter, y en medio de la veda que mantienen los jugadores del seleccionado con el periodismo argentino, el futbolista de Barcelona agregó: "puedo aceptar cualquier tipo de críticas en cuanto a mi nivel de juego, pero no así, que se me atribuyan estas acusaciones".



En declaraciones televisivas, Dibos, integrante del cuerpo técnico de Basile durante su segundo paso por el seleccionado argentino, afirmó el jueves que "hay que terminar con el club de amigos" en el seleccionado argentino. "Nosotros por eso nos tuvimos que ir y tener que irte por cosas externas al fútbol te hace sufrir. ¿Mascherano? Es el que entrega las planillas para asociarte al club de amigos", disparó en TyC Sports según comunicó DyN.

Mascherano, por su parte, manifestó tener "la conciencia tranquila" por "jamás haber intervenido en una decisión de un entrenador". "Las cosas que he compartido junto a él y en mi opinión sobre su profesionalidad me la reservo para mi. Lamento muchísimo que el Fútbol Argentino cuente con gente de este nivel de calidad humana", completó.



El volante central fue parte del equipo nacional que hace poco más de una semana venció como local a Chile por las Eliminatorias, aunque luego se perdió por suspensión el duelo contra Bolivia, que acabó en derrota en La Paz y dejó a Argentina en zona de repechaje.