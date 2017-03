Messi volvió a los entrenamientos después de la sanción impuesta por la FIFA

BARCELONA.- El rosarino Lionel Messi, capitán del seleccionado de fútbol de la Argentina y estrella de Barcelona, retomó hoy los entrenamientos con el club catalán luego de haber participado en las Eliminatorias Sudamericanas, con una actuación destacada ante Chile, ya que fue artífice del triunfo por 1-0, aunque luego no pudo estar en la derrota ante Bolivia por 2-0 debido a que fue suspendido de oficio por la FIFA.



Messi, de 29 años, regresó a Barcelona ayer pero no participó del entrenamiento hasta hoy, cuando se sumó al plantel que dirige Luis Enrique junto a otras dos estrellas del equipo que también jugaron las eliminatorias de Sudamérica: el brasileño Neymar y el uruguayo Luis Suárez, según informó la agencia de noticias EFE.



En tanto, otra pieza importante del seleccionado argentino, el santafesino Javier Mascherano, se había reincorporado antes a las prácticas de Barcelona debido a que regresó días atrás a España porque frente a Chile recibió una amonestación que le impidió jugar ante Bolivia, por esa razón no viajó a La Paz para el partido válido por la fecha 14 de las Eliminatorias.



Mascherano, Neymar y Suárez entrenaron para jugar el domingo próximo ante el Granada por la fecha 29 de la Liga española de Primera División, mientras que Messi no jugará debido a que está suspendido por haber llegado al límite de tarjetas amarillas.



Messi, goleador histórico del seleccionado argentino, recibió una sanción de cuatro fechas de suspensión aplicada de oficio por la FIFA por los insultos que le propinó al juez de línea brasileño Emerson de Carvalho, en el triunfo ante Chile en la cancha de River del jueves de la semana pasada.



El crack rosarino ya cumplió una fecha impuesta por FIFA ante Bolivia y le restan tres que deberá purgar en los partidos frente a Uruguay, Venezuela y Perú, es decir que recién podría jugar en la última jornada, frente a Ecuador.