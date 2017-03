En Burruyacu, 60 familias quedaron aisladas como consecuencia de las tormentas

Después del temporal del lunes, los caminos de tierra de La Soledad quedaron destrozados. Hasta ayer, las 60 familias de este pueblo de Burruyacu estaban aisladas. No es la primera vez que la población sufre esta situación. El problema es que, ante cualquier lluvia, las vías de acceso se transforman en un barrial y no pueden ser transitadas durante varios días.



En esta oportunidad, el agua corría como un río por las calles, que quedaron desarmadas. Esto impide que lleguen los proveedores y que las maestras y los chicos accedan a la escuela. Además, las personas enfermas o con urgencias médicas no pueden ir al CAPS más cercano, que está a ocho kilómetros, en Gobernador Piedrabuena. “Intentamos salir pidiendo permiso para movernos por las fincas que no se inundaron”, contó Graciela Pastrana, vecina del pueblo.



Hace años que los habitantes de La Soledad reclaman a la comuna y al Gobierno provincial una solución para los caminos y para los problemas de acceso al agua potable y ausencia de atención sanitaria. Hasta ahora, no obtuvieron respuesta. “Lo que pedimos es que por lo menos pongan ripio en el camino, para no quedar aislados”, manifestó Pastrana.



En Simoca, la crecida del arroyo matazambi inundó 10 casas a la vera de la ruta 157





En El Rodeo, a siete kilómetros de Monteagudo, el agua invadió las casas de las 10 familias que viven allí. A causa de las intensas lluvias del lunes, la crecida del arroyo Matazambi dejó inundados los caminos de tierra del pueblo del sur tucumano. “Solo se puede andar caminando o a caballo”, comentó Lionela Coronel, que ayer intentó llegar al lugar para ayudar a sus suegros. Según Coronel, a ellos no se les mojó nada porque levantaron las cosas del piso, pero algunos vecinos perdieron todo. La mayoría todavía tiene agua dentro de sus casas y una familia se vio obligada a trasladarse porque se inundó completamente.



Coronel contó que ayer se acercó en lancha el delegado de la comuna de Río Chico y La Trinidad, junto a los bomberos de Bella Vista. Les llevaron alimentos y agua porque la de El Rodeo sale muy sucia, por la basura que arrastra la corriente y el barro que se forma.