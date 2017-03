Evo Morales será sometido mañana a cirugía en Cuba

LA PAZ, Bolivia.- El presidente de Bolivia, Evo Morales, será sometido mañana en Cuba a una cirugía en la garganta para que le sea extirpado un nódulo de 1,5 milímetros de las cuerdas vocales, confirmó hoy su ministro de la Presidencia, René Martínez, desde La Habana.



"El presidente Evo está de buen humor, de buen ánimo, estuvo inclusive haciendo seguimiento de noticias no solamente del país, sino también noticias internacionales a la espera de la cirugía", dijo Martínez a la cadena Telesur.



Morales llegó a las seis de la mañana de hoy a La Habana procedente de la ciudad boliviana de Cochabamba, acompañado del ministro Martínez, dos médicos, dos administrativos y un oficial de seguridad.



El mandatario, internado en el hospital Centro Internacional Médico Quirúrgico (CIMEQ), que está en el municipio Playa, al oeste de La Habana, fue sometido a exámenes médicos y pruebas de laboratorio para la cirugía de mañana, reportó la estatal agencia de noticias ABI.



"La cirugía durará de 15 a 20 minutos y se cumplirá con todo el protocolo médico. El presidente Morales tendrá que estar unos seis días sin hablar para completar su recuperación", anticipó la ministra boliviana de Salud, Ariana Campero.



El mandatario, de 57 años, fue sometido en el pasado a seis cirugías por problemas en la clavícula, vesícula biliar, rodilla, nariz y en la pierna izquierda, en dos oportunidades.



"No podría decir cuándo volvemos, eso dependerá de la recomendación de los médicos", dijo Morales antes de su viaje a Cuba.



También confirmó que no siente dolor en la garganta. Pero admitió que le preocupa una ronquera que data desde enero pasado.



Morales se trasladó a comienzos de marzo a La Habana para una atención médica que duró seis días, durante la cual se detectó un nódulo en su garganta.



La ministra Campero precisó que se halló un herpes zóster de tipo tres, por lo que fue sometido a intenso tratamiento con antivirales.



La médica Natalia Núñez del Prado, experta en inmunología, explicó que existen varios tipos (de uno a ocho) de herpes, una infección viral que se manifiesta con ampollas en la piel.



"Cualquier persona que ha tenido varicela de niño tiene el virus latente en los ganglios y en el sistema nervioso. En la edad adulta la enfermedad se puede reactivar en cualquier momento, sobre todo cuando el paciente está inmunodeprimido", explicó al diario "Página Siete".



Agregó que la enfermedad se puede reactivar por alto estrés o bajas defensas inmunológicas. (DPA)