La renuncia de abogados del Estado en la causa AMIA generó malestar y se harán denuncias internacionales

BUENOS AIRES.- Dos abogados que representaban al Estado como querellantes renunciaron hoy a seguir interviniendo en el juicio que investiga el encubrimiento en la primera parte de la causa AMIA, ante lo cual la agrupación Memoria Activa anunció que denunciará la situación en organismos internacionales.



La abogada Mariana Stilman renunció a su cargo de apoderada de la querella del Estado argentino ante el tribunal oral y el ministro de Justicia, Germán Garavano, a través de una carta deslizó que la nueva estrategia oficial sería tener un rol menos activo en el debate oral.



También renunció a su cargo como miembro del equipo jurídico del Estado Ezequiel Strajman, un joven abogado que había colaborado con los anteriores líderes de esa querella, Elizabet Gómez Alcorta y Luciano Hazan, informaron fuentes judiciales.



Stilman adjuntó la carta en la que el 27 de marzo le dijo a Garavano que su renuncia se debía a "razones de índole profesional relacionadas con el ejercicio adecuado" de su rol.



Señaló que el papel del Estado querellante en el juicio "debe ser lo suficientemente activo -aun cuidando la objetividad- como para llegar a la verdad de los hechos investigados, sorteando las dificultades propias de este particular proceso".



La querella de Memoria Activa anunció que realizará una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en lo que entendió fueron "presiones" por parte del Ministerio de Justicia.



El proceso comenzó hace un año y medio y en él se juzga al ex presidente Carlos Menem, al ex magistrado Juan José Galeano y al ex titular de la SIDE Hugo Anzorreguy.



También están siendo juzgados el primer detenido y aún acusado Carlos Telleldín, su ex esposa y su abogado Víctor Stinfale, por los 400 mil dólares que recibieron de la SIDE a dos años del ataque para prestar una declaración clave en la causa. (DYN)