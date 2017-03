Qué dijo "Barbie" Vélez sobre el encuentro con el "Pollo" Álvarez en un boliche

Mucho se habló sobre un amorío entre Bárbara Vélez y Joaquín "Pollo" Álvarez. Sin embargo, la hija de Nazarena Vélez negó tener una relación con el conductor y dijo que no es de su onda.



"Es cierto que nos encontramos con el Pollo, salí con mis amigas y me encontré con él en el boliche. Vi la foto, pero no me voy a dar besos con nadie en un boliche. Absolutamente nada que ver", dijo "Barbie" en declaraciones al programa "Los Ángeles de la Mañana".





Quienes son? Los desmentidores seriales? pic.twitter.com/kNWthfQz04 — @ N G E L (@AngeldebritoOk) 29 de marzo de 2017

La modelo dijo que tiene una buena relación con el ex de Andrea Rincón, pero que no la atrae: "me cae bárbaro, pero no es mi estilo, no es mi onda. Estoy en otra historia completamente diferente, quiero dejar claro eso. No me interesa el Pollo", aseguró."Estoy realmente en otra historia de mi vida. Hasta que no esté de novia con alguien, o en una relación, prefiero guardármelo. Cuando esté de novia y me sienta segura en una relación, lo voy a contar", concluyó.