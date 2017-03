Maradona vs Konami, creador del PES 2017

Diego Maradona quedó nuevamente envuelto en la polémica al manifestar su total fastidio con la empresa Konami, creadora del videojuego Pro Evolution Soccer, debido a los derechos de imagen que se esta usó para la edición 2017.

"Ayer me enteré que la empresa japonesa Konami utiliza mi imagen para su juego PES 2017. Lamentablemente, mi abogado Matías Morla les iniciará las acciones legales correspondientes. Espero que esta no sea una estafa más"…, publicó el ex futbolista en su perfil de Facebook oficial junto con una captura en donde se ve lo ve en su época de jugador del Barcelona.





Desde la compañía asiática igualmente revelaron que los derechos de los protagonistas fueron suministrados por el club catalán, con quien la empresa estableció una alianza durante los próximos tres años con el objetivo de emplear las características de los jugadores que vistieron la camiseta blaugrana a lo largo de la historia.