Oscar Hilal renunció a la dirección del hospital de Niños: "es absolutamente personal"

El doctor Oscar Hilal comunicó hoy que renunció a su cargo como director del hospital de Niños. "He tratado de priorizar mi familia; es algo absolutamente personal. Yo pongo todo mi esfuerzo, pero llega un momento en que uno se cansa. Son muchas las vivencias en el hospital y uno se agota", manifestó en diálogo con el ciclo televisivo "Los Primeros".



Hilal afirmó que la semana pasada le comunicó su decisión a la ministra de Salud Rossana Chahla, quien le pidió unos días para buscar a su reemplazante. "Después de tantos años necesito estar más aliviado, más tranquilo", agregó.



"Ella va a buscar con tranquilidad alguien que ocupe mi lugar. En estos 17 años he puesto todo lo que podía poner de mi parte. He puesto mi voluntad", finalizó.