Contactó por Facebook al docente de la camioneta enterrada para ayudarlo a restaurarla

La pesadilla que le tocó vivir a cinco docentes de la escuela de Alto El Puesto, en Graneros, conmocionó a todo el país. Sergio Martínez abandonó su camioneta para salvar su vida y la de sus cuatro compañeros, a quienes auxilió para que pudieran salir a tiempo. Horas después, su vehículo apareció cubierto de barro, una imagen que llegó a Fabián Castro, un maestro que se ofreció a darle una mano a su colega.



"Hice una publicación en Facebook para poder ayudarlo de alguna forma. Pude contactarme con él y fui a su casa. Me contó su experiencia y aceptó que le lave y restaure la camioneta. Estoy contento con ello, ser útil con el 'profe' en este momento es muy grato para mí", comentó Castro, quien tiene un lavadero de autos en la ciudad de Lamadrid.



Fabián es maestro de grado y profesor de Sociología. Trabaja en escuelas de Medinas, localidad de Chicligasta, y La Cocha. "Trabaje casi 12 años en una escuelita rural en Leales y sé lo que es el sacrificio del docente en el campo. Caminábamos en medio del barro y bajo la lluvia para dar clases. Allí los niños nos esperaban con una sonrisa gigante, eso hacía que todo el esfuerzo valiera la pena. Por eso cuando vi lo que les pasó me partió el corazón", agregó.



"Los fines de semana me dedicó a lavar autos para hacer unos pesos extras. Soy un tipo de laburo. Además tengo conocimiento de mecánica porque me crié en el taller de mi viejo, en medio de los 'fierros'. Por eso lo busqué a Sergio en las redes sociales. Por suerte muchas personas me ayudaron a llegar a él", concluyó.