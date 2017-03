Dady Brieva sobre la producción hot de "La Chipi": "celos me daría que esté con otro, no que se saque fotos"

Dady Brieva se refirió a la producción caliente que hizo su esposa, Mariela Anchipi, para una la revista Caras y aseguró que no siente celos de verla desnuda.



"El sexo alinea todo en mi vida", había confesado "La Chipi" durante la nota. La frase fue usada para la tapa y fue acompañada por una imagen en la que la nueva participante del Bailando 2017 mostraba toda su sensualidad.





Gracias a un equipo de lujo como @caprarolamariano @machadito1 @veroluna.makeup @cristinacagnina ️ Una publicación compartida de Mariela Anchipi (@chipimariela) el 22 de Mar de 2017 a la(s) 3:52 PDT

Cuando en el programa radial "Por si las Moscas" le consultaron a Dady sobre la producción de su pareja, el actor se sinceró: "no estaba preparado para ver a mi mujer desnuda en tapa de revista dos veces por semana"."Estoy orgulloso de mi mujer, de estar enamorado, de tener dos hijos. Es que se le dio tarde, pero es hermoso, ella se lo merece y vamos con todo, sabe que la apoyo con todo. Celos me daría que esté con otro, no que se saque fotos, que salga en una revista, si se le da, bienvenido sea", sentenció.