Moria Casán bancó a Sofía Gala: "no quiere dejar su modo de vida"

Sofía Gala generó polémica en las redes sociales al asegurar que tiene tres trabajos y que el dinero que gana no le alcanza. Horas después de las declaraciones, Moria Casán salió a bancar a su hija.



"Ella dice 'parezco una tilinga burguesa quejándome'. Ella no se queja. Entre otras cosas, voy a decir yo por qué no llega a fin de mes. Ella ya no quiere mi ayuda. Durante un tiempo la ayudé como ayudan todas las madres a sus hijos y un día me dijo 'me siento, no como humillada, pero quiero rebuscármela sola'", comentó la diva en declaraciones a "Infama" y agregó que "Sofía no se queja. Ella dice 'no me alcanza', pero es porque tiene unas expensas de $12.000, mi amor. No por el barrio, porque ahora los porteros ganan más que yo".



Además, Moria dijo que el país vive una complicada situación económica y que nadie puede escapar de esa realidad: "todo está muy difícil. Te va a costar ahorrar si la entrada al teatro sale lo mismo y la luz se te va al triple. A eso se refería".



"Quiero sacarle el mote a mi hija de vaga o de mantenida por su madre, o porque está ahora con un look divino. ¿Por qué la gente tiene que quejarse y estar hecha una homeless? Esto se debe a que la chica tiene una actitud de provocación y la ves divina. Entonces la gente dice 'ésta de qué se queja', 'ésta querrá plata para la droga'", añadió.



Por último, contó por qué a Sofía se le complica llegar a fin de mes: "no quiere dejar su modo de vida. Ella tiene dos niñeras a las cuales no quiere despedir porque tiene seguridad en ellas, para que pueda trabajar. Más lo que tiene que pagar de expensas y de aumento de luz y de gas". "Yo podría cuidarle a los chicos, pero yo no tengo tiempo porque también trabajo. Dice a que apenas llega, pero no es que tiene la heladera vacía o se muere de hambre. Lo que no puede es ahorrar", concluyó.