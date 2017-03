Beatriz Mirkin, en el Senado: "no somos delincuentes hasta que se pruebe lo contrario"

BUENOS AIRES.– Las senadoras nacionales tucumanas Beatriz Mirkin (Frente para la Victoria) y Silvia Elías de Pérez (UCR-Cambiemos) se cruzaron esta tarde en el recinto de la Cámara alta cuando la representante peronista cuestionó a su par por las denuncias que impulsa por presuntos casos de corrupción durante la gestión del ex gobernador y actual senador José Alperovich, a lo que la legisladora radical respondió que quieren ponerle “una mordaza”.

"Estoy cansada que nos llamen todo el tiempo corruptos", expresó Mirkin al plantear una cuestión de privilegio en la sesión que se realiza para tratar el proyecto de ley de uso medicinal de aceite de cannabis en critica a las denuncias de la senadora radical.

Acto seguido, Elías de Pérez también apeló a una cuestión de privilegio para manifestar que “me produce mucha ternura que la senadora salga a defender al señor senador (en referencia a Alperovich) que tiene suficiente tamaño para defenderse solo”.

La polémica se inició cuando Mirkin cuestionó a la radical porque insiste en que “la Justicia de Tucumán es corrupta, que hay impunidad, que la justicia federal de Tucumán está cooptada por el peronismo”.

La senadora protestó porque para Elías de Pérez “somos todos delincuentes” y consideró que eso “no lo podemos permitir”.

Frente a esta situación, la senadora radical respondió a los cuestionamientos y extendió la cuestión de privilegio a Alperovich, y acusó a la senadora Mirkin de querer “ponerme una mordaza”.

“La mitad de la provincia está bajo el agua por las obras que no se hicieron”, enrostró la radical a la representante peronista.

En respuesta, Mirkin le dijo: “mordaza no le pone nadie; yo no le pongo mordaza y a mí no me manda nadie de ningún tamaño, formó parte de un proyecto político y le hago una cuestión de privilegio”.

“Que haga una denuncia de las obras que no se hicieron”, retrucó la representante peronista, que enseguida remarcó: “no somos delincuentes hasta que se demuestre lo contrario”.

Elías de Pérez le advirtió en el cierre de la polémica que “cada vez que vea algo que no corresponde o sea ilegal” cumplirá “con el mandato que me da la ley para denunciar y para que se investigue”. (DyN)