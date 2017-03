Inmigrantes en Argentina realizarán por primera vez un paro para visibilizar su aporte en la economía

Organizaciones de inmigrantes bolivianos, paraguayos, chilenos, mexicanos, colombianos y peruanos en Argentina realizarán mañana por primera vez un "paro migrante" para visibilizar su aporte en la economía del país y exigir la derogación del decreto de necesidad y urgencia 70/2017 que modificó la Ley de Migraciones por considerar que la normativa "vulnera" sus derechos.



"Los migrantes somos trabajadores y hacemos un aporte muy importante a las economías de los países donde residimos. Con este paro queremos instalar ese debate sobre nuestro rol económico, social y cultural", señaló a Télam Juan Vázquez, del colectivo de bolivianos Simbiosis Cultural, una de las organizaciones convocantes.



Pero más allá del debate a largo plazo, las organizaciones tienen un reclamo urgente: la derogación del decreto de necesidad y urgencia 70/2017 que modificó la Ley 25.871 (de Migraciones). "El DNU acelera los procesos de deportación y quita instancias de apelación, eso hace que no tengas tiempo de defenderte. Pero además establece como causal para no dejarte ingresar y para cancelarte la residencia que tengas abierto cualquier proceso penal, tengas o no condena; esto nos coloca en una situación de mucha vulnerabilidad", indicó Vázquez.



En la práctica, y ante la diversa realidad laboral de los migrantes, los organizadores proponen que quienes no puedan dejar de trabajar instalen el debate en su ámbito, en tanto que a las 16 se convocó a concentrarse frente al Congreso de la Nación, para marchar a partir de las 18 hasta la Plaza de Mayo.



Esta acción local se inscribe en el marco de una lucha internacional y que en Estados Unidos se cristalizó el 16 de febrero con un paro contra las políticas del presidente norteamericano Donald Trump.