Video: un avión se incendió segundos después de aterrizar en Perú

LIMA, Perú.- Un avión Boeing de la empresa Peruvian Airlines se incendió ayer en el aeropuerto de la ciudad andina de Jauja en el centro de Perú, tras despistarse al momento de aterrizar en una aparente falla técnica, dijeron autoridades y la empresa.



Los 141 pasajeros del Boing 737-300, que llegaba a la zona procedente de Lima, fueron evacuados a tiempo y están a salvo, dijo la compañía aérea en un comunicado reproducido por Reuters.



Imágenes de televisión mostraron al avión en llamas en medio de una enorme humareda, mientras que vehículos de auxilio rodeaban a la nave. Poco después bomberos apagaron con una "espuma especial" el incendio que consumió casi el 80 por ciento de la aeronave, dijo comandante de los bomberos Lewis Mejía.



Peruvian Airlines afirmó que al momento de aterrizar en el aeropuerto Francisco Carlé de Jauja, la aeronave "giró al lado derecho, saliéndose fuera de la pista". No hubo ningún pasajero accidentado de consideración, agregó la empresa.



El ministro de Interior, Carlos Basombrío, dijo que al parecer el avión no se detuvo en la pista y una maniobra para hacerlo con el ala "habría ocasionado el incendio" de la aeronave. "No hay ninguna información de heridos, ni menos fallecidos", refirió a periodistas.



El aeropuerto de Jauja, que cuenta con una sola pista asfaltada de aterrizaje de 2.870 metros de largo por 45 metros de ancho, está ubicado a unos 265 kilómetros al este de Lima.



"Aparentemente es una falla técnica cuando estaba aterrizando", dijo el alcalde Jauja, Iván Torres.



El jefe de la dirección general de aeronáutica civil, Juan Pavic, dijo que se ha suspendido preventivamente las operaciones del aeropuerto de Jauja hasta evacuar la nave siniestrada.