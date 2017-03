Nicki Minaj da el salto a las pasarelas de moda

LOS ÁNGELES, Estados Unidos.- La rapera estadounidense Nicki Minaj da el salto a la moda. Según confirmó hoy a la revista "Vogue", acaba de firmar un contrato con la agencia de modelos Wilhelmina Models.



"Me encanta la sinergia entre mi música y la manera en que inspira mi moda", argumentó la cantante de 34 años. Según contó a la publicación, está "entusiasmada" con el contrato con la agencia, comunicó Dpa.



La cantante, nacida en Puerto España, lanzó en 2010 su primer álbum de estudio, "Pink Friday" y desde entonces ha ganado diez Grammys. Según "The New York Times", es la rapera con más influencia de todos los tiempos.