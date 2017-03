Gómez llevó a sus hijos a tirar el cuerpo de Florencia: "iba dormida, con la cabeza caída", dijo uno de ellos

Desde que apareció el cuerpo de Florencia Di Marco, la nena de 12 años desaparecida en San Luis, todo parece muy dificil de creer. Es que los relatos que surgen de los testigos son cada vez más terribles, dignos de una película de terror. La madre de la víctima confesó que sus otros dos hijos le comentaron haber visto a "Flopy dormida", ese mismo día que comenzaron a buscarla: "estaba en el asiento de adelante, dormida y con la cabeza caída".

Florencia era la mayor de cuatro hermanitos. A ella le seguía uno de nueve años, otro de tres y una bebé que nació el mismo día de su desaparición. Su padrastro, el acusado Lucas Gómez, era el encargado de llevarlos a los dos más grandes a la escuela, ya que su madre continuaba internada por maternidad. Los dos varones charlaron con su mamá y le comentaron lo que habían visto ese día.

Carina di Marco y Lucas Gómez. Foto tomada de losandes.com

"Estaba sentada en el asiento de adelante, callada", dijo el de nueve a Carina Di Marco, su madre. Con su bebé en brazos la mujer contó lo que también le dijo el de tres: "mamá vos tenés que dormir así, con la cabeza para abajo". "Estaba muerta. Sentada y muerta", completó Di Marco en una entrevista que brindó a Canal 7. Además expresó que el más grande bajó en la escuela y que no sabe qué habrá hecho su ex pareja con el de tres.

Según las hipótesis -tras dejar al niño en la escuela-, el asesino habría continuado viaje con la víctima sin vida y el más chico de los hermanitos, para llegar a el puente donde finalmente tiró el cuerpo. La Justicia determinó mantener detenido a Gómez y no imputar a Di Marco en la causa, por aducir que no estaba enterada sobre el crimen ni los abusos que recibió "Flopy" por parte de su padrastro. "Si Flopy me hubiese dado una señal no la tendría bajo tierra”, finalizó.

Carina y familiares de Flor, en el entierro. Foto tomada de losandes.com