De la camioneta sepultada por el barro en Graneros habló todo el país

Los teléfonos de la Redacción repiquetearon desde temprano. El video de la Ford Ranger atrapada por la marejada, con los docentes de la Escuela 295 a bordo, se viralizó -especialmente por Whatsapp- y despertó el interés de numerosos medios. Todos querían entrevistar a Sergio Martínez, el dueño de la camioneta. Ese número de celular se cotizaba a precio de oro.

Según las docentes fue el propio Martínez -su colega- el que consiguió sacarlas del vehículo cuando parecía que se hundían, arrastradas por ese tsunami que azotó el sur el lunes. “El agua corría por todos lados. Nuestro compañero nos sacó y nos llevó junto a unos arbolitos. La camioneta se había hundido de costado. Yo tenía miedo, me negaba a bajar. Mi compañero me habló y me dijo que teníamos que salir. No sé de dónde me salió el coraje y lo seguí, me sacó de los brazos. Caímos en la orilla”, relató Silvia Reinoso.

Martínez regresó ayer al lugar donde la camioneta había zozobrado. La encontró hundida en el barro. Lo que era un camino se había convertido en un lodazal, mientras el agua se escurría con lentitud.

En Alto El Puesto, la localidad que alberga la Escuela 295, los vecinos se quejaron ayer porque no llegaba la ayuda. Denunciaron que 20 familias quedaron aisladas. “Para esta zona nadie llegó, absolutamente nadie. Es una zona tabacalera y todo está arruinado”, relató Andrea Medina.