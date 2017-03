Siete razones por las que la Corte Suprema absolvió a "Belén"

1 ¿Dos partos en una noche?

No hay certezas de que en el hospital Avellaneda no haya nacido otro bebé el 21 de marzo de 2014, día en el que “Belén” ingresó con cólicos y problemas estomacales. En determinado momento, la joven fue al baño y regresó momentos después. Para los jueces de la Corte, durante la instrucción no se pudo precisar que durante ese lapso de tiempo la joven haya dado a luz a su bebé, cortado el cordón umbilical y arrojado el cuerpo al inodoro, tal como establecieron en el debate los magistrados de la Sala III, Dante Ibáñez, Rafael Macoritto y Fabián Fradejas. “No hay certeza de que haya habido un solo bebé en las circunstancias del caso”, sostuvo Daniel Posse.



2 El misterio del cuerpo

El 24 de abril de 2014, el apoderado legal del hospital Avellaneda se comunicó con la Fiscalía V para informar que en la morgue de ese nosocomio se encontraba el feto del bebé al que se le había practicado una autopsia un mes y tres días antes. Pero en una presentación realizada al día siguiente por el mismo apoderado, afirmaba que el cuerpo había sido retirado el 21 de marzo por personal de Cuerpo Médico Forense para practicarle la autopsia, argumentando que se había tratado de una confusión. “Todas estas dudas bien pudieron -y debieron- haber sido despejadas por el fiscal interviniente mediante un pedido de informes detallado al hospital, sin que resulte suficiente la simple aceptación de las disculpas y dejar sin efecto la medida probatoria”, señaló Posse.



3 Dudas con la autopsia

El informe elaborado por el médico forense está plagado de incongruencias y errores. Primero, presenta problemas sobre la fecha en la que se realizó el estudio: indica como efectuada el 21 de marzo de 2004, cuando debió decir 2014. Además, en las fotografías del estudio practicado, en una pizarra se lee la fecha del 22 de marzo de 2014. En el informe del profesional, aparece que se trata de un feto masculino y femenino, por lo que no se pudo determinar de qué sexo era el bebé. Otro dato relevante, es que el profesional en su escrito señaló que tenía 32 meses de gestación, razón por la cual el niño analizado debería ser de más de dos años de edad. “Fluyen atendibles dudas sobre la credibilidad de que puede gozar un informe que contiene errores en la fecha, del sexo del sujeto autopsiado y severas inconsistencias científicas entre los datos que informa. Así, la autopsia es un catálogo de inconsistencias”, advierte Posse.



4 El baño

Otro de los cuestionamientos que realizaron los vocales de la Corte en su fallo es que no se determinó con exactitud el baño donde se encontró el cuerpo del supuesto hijo de “Belén”. Sostuvieron, que en un primer momento, una policía había dejado un feto en el sanitario de la “Guardia Mayor”. Luego, una partera señaló que acude al baño de pacientes situado en la planta baja del edificio. “No se puede determinar en qué baño ocurrió el hecho, ya que el hospital Avellaneda tiene ocho baños público habilitados sólo en la planta baja”, argumentó Posse.



5 El ADN

En el expediente quedó registrado que el 25 de marzo, es decir cuatro días después de la muerte del bebé, se presentó un médico forense para extraer una muestra con el fin de hacer un ADN. Sin embargo, en el nosocomio, se le informó que el cuerpo ya había sido retirado. Después se confirmó que el 31 de marzo se habían inhumado los restos del recién nacido, por lo que no se pudo hacer el estudio. El 12 de agosto, el fiscal ordena que se deje sin efecto la medida ordenada. “Tampoco es cierto que el estudio genético fuera irrelevante, si no se lo practicó no fue por eso, sino por una evidente y grosera falencia en la preservación y cadena de custodia de tan esencial prueba. Resulta inaceptable que teniendo al alcance una prueba irrefutable como un estudio de compatibilidad genética se deba acudir a indicios para acreditar una vinculación desconocida”, dijo el preopinante.



6 Las causas de la muerte

Según Posse, el Tribunal asoció, tomando como base los términos expresados del dictamen médico forense, que el niño sufrió un traumatismo encéfalocraneano que le provocó la muerte. “No advierto que se haya acreditado que el traumatismo sea la consecuencia de una actividad homicida dolosa. Tomé conocimiento que el TEC en los bebés prematuros también podrían ser por causas accidentales como un golpe involuntario durante el parto o incluso por causas naturales”, dijo el vocal. Por su parte, Antonio Estofán sostuvo: “no podemos saber a ciencia cierta si la muerte fue consecuencia de una acción dirigida a producirla o de un parto traumático sin asistencia. Y tampoco existe certeza sobre el vínculo genético entre el cadáver del niño y la imputada”.



7 Violación del secreto profesional

“Belén” quedó imputada del delito homicidio agravado por el vínculo después de que médicos, enfermeros y parteras denunciaran a los policías del Hospital Avellaneda que la joven había un crimen. La defensora de la acusada, Soledad Deza, dijo que la violación del secreto profesional de los médicos fue uno de los elementos que llevaron a una condena injusta a su defendida. Los vocales de la Corte también dijeron que es “acertado el agravio de la defensora cuando expone en el caso se verificó la violación del secreto profesional, tanto en el ámbito médico asistencial (con lo que se dio inicio a este proceso) como también en el tribunalicio en sus diferentes etapas”.