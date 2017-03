Un músico tucumano sufrió un violento asalto y pide ayuda en las redes

El músico tucumano Leo Villagra fue asaltado en México y Junín a las 19.30, en la puerta de la casa de su madre. Le robaron un bajo con diseño único, que había hecho su amigo luthier Ricardo Abregú y se lo había prestado, por lo que ahora pide ayuda a través de Facebook para poder recuperarlo.

"Estaba llegando a la casa de mi madre y sentí un empujón. Eran dos hombres en una moto. Los dos llevaban la cara descubierta pero tenían gorras. Traté de defenderme y uno me puso el revólver en la cara. Cedí, y me empezaron a pegar culatazos en la cabeza", dijo el artista a LA GACETA.

Villagra es tucumano, pero vive en Buenos Aires hace 15 años. Es músico, toca en forma solista y acompaña a distintos conjuntos folklóricos. Ahora está tocando con Bruno Arias.

"Estoy bien, dolorido. Me hicieron puntos en el hospital Avellaneda. Por suerte, no disparó", dijo resignado y agregó: "lo que me importa ahora es recuperar el bajo. Es de un amigo y es único. No va a ser fácil de vender".