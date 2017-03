El Polaco confesó que se comprometió con Silvina Luna en Las Vegas

Silvina Luna sufrió de cólicos renales y debió ser internada mientras disfrutaba de sus vacaciones en Estados Unidos junto a El Polaco, su novio, quien la acompañó durante su recuperación.

La actriz volvió a apuntar contra Aníbal Lotocki y aseguró que lo que le sucede periódicamente es responsabilidad del cirujano, quien -afirmó la modelo- le realizó una mala praxis.

Una vez que mejoró, las cámaras de Desayuno Americano, según reprodujo el portal Big Bang News, esperaron en la puerta del sanatorio y le preguntaron acerca de lo que había sucedido, asi que aprovechó el espacio para sugerirle a las mujeres que no vayan al consultorio de ese médico. Cuando cuestionaron a El Polaco, el ex de La Princesita Karina, no dudó en responder que la actriz era el amor de su vida.

"¿Te lo repito de nuevo? Es el amor de mi vida. Voy a estar con ella siempre", sentenció ante la insistencia de los medios en saber sobre su compañía y cuando le consultaron si se iban a casar, el respondió: "Nos comprometimos en Las Vegas, así que..." y dejó abierta la posibilidad.

Ahora, Silvina lo acompañará al norte, en una gira que el cantante tenía agendada. "Me dieron el alta, así que peudo viajar", contó.