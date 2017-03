Sofía Gala tiene tres trabajos y dice que no llega a fin de mes

Sofía Gala Castiglione dijo que, a pesar de tener tres trabajos, le cuesta llegar a fin de mes, pero aseguró que tiene esperanza y que quiere que al Gobierno le vaya bien.

La actriz se mostró preocupada por la situación económica del país en una nota con el programa "Desayuno Americano", según preodujo Infobae.

"Tengo tres laburos y no llego a fin de mes", dijo la hija de Moria Casán en Desayuno Americano cuando le preguntaron si los problemas en materia económica afectaban al trabajo del actor.

La hija de Moria Casán dio más detalles sobre el día a día de su vida y explicó que no puede ahorrar, y que ve a sus hijos dos horas por día, sin embargo, no le alcanza.

Gala, que acaba de estrenar Hipersomnia, explicó que la cuestión le preocupaba más por el resto de la gente que por ella: "me pasa de pensar en la gente que realmente tiene que salir a un laburo de doce o quince horas por día, todos los días y no llega".

"Está complicado y no es algo nuevo, ¿o me vas a decir que vos estas bien?", agregó. A pesar de todo, la joven no se resigna: "mis hijos viven acá, siempre tengo esperanza y no le deseo nada malo a Argentina, ni al Gobierno, deseo lo mejor para todos, creo que hay que esperar y siempre hay que tener paciencia".

Luego de las declaraciones fue criticada en las redes sociales y ella respondió:





LA PLATA NO LE ALCANZA A NADIE. Hay gente que piensa que porq salis en la tv tenes plata.CUANTA IGNORANCIA — sofia (@GalaCastiglione) 28 de marzo de 2017