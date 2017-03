Video: se incendió el estadio de Shangai Shenhua de China, donde juega Tevez

CHINA.- El estadio Hongkou del club de fútbol Shanghái Shenhua, donde juega el delantero Carlos Tevez, se vio afectado esta mañana por un "grave" incendio que quemó gran parte de uno de sus laterales y que finalmente fue sofocado sin que se hayan registrado víctimas.

El Departamento de Incendios del Gobierno de Shanghái informó que se recibió un aviso de siniestro en el estadio por lo que se enviaron a la zona varias dotaciones de bomberos que lograron apagar el fuego. El departamento añadió, en un mensaje en la red social Weibo, el Twitter chino, que no hubo muertos ni heridos y que se están investigando las causas del incendio.

Medios locales de comunicación apuntaron que las obras que se estaban realizando en uno de los pabellones del recinto podrían haber tenido alguna relación con el fuego. Fuentes del club, donde también juegan los colombianos Giovanni Moreno (ex Racing) y Freddy Guarín (ex Boca) señalaron que el suceso fue"grave" y que podría afectar al desarrollo de los próximos partidos del equipo, uno de los más importantes de esta ciudad del este de China.

El estadio fue construido en 1999, el Hongkou fue el primer estadio profesional de fútbol en China y tiene capacidad para unos 35.000 espectadores.

33,000-capacity Hongkou Football Stadium - home to Chinese Super League giant - Shanghai Shenhua engulfed by fire this morning. pic.twitter.com/EzVbX8vvM4