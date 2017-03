Maradona negó haber sido el promotor de la suspensión a Messi

Diego Armando Maradona se despegó de algunas acusaciones que lo indicaban como promotor de la suspensión de oficio de la FIFA a Lionel Messi.

Maradona integra la FIFA desde comienzos de febrero y quedó envuelto en la polémica a raíz de la suspensión de oficio que lanzó ese ente contra Messi por el cruce con el árbitro brasileño al finalizar el partido entre Argentina y Chile el jueves pasado en el Monumental, destaca Infobae.

El Diez, apuntado por su amistad con el presidente Gianni Infantino, le envió un mensaje a Alejandro Fantino para despegarse de algunas acusaciones que lo indicaban como promotor de la suspensión. "No tengo ni tuve nada que ver con la sanción", afirmó en el audio que pasaron en el programa radial de Fantino en La Red (AM 910).

"Que Messi nos defienda de otra manera. No porque yo estoy en FIFA. Yo fui el tipo más bardeado por la FIFA, por la enfermedad que tenía. Y ahora, acá, no tengo nada que ver. No sabía ni que lo habían sancionado", advirtió nuevamente alejándose de los críticos.

"Que se ve que lo putea… Lo vimos todos. Lo vimos todos", sentenció y recordó el castigo de oficio que cayó sobre Zlatan Ibrahimovic en un partido del Manchester United tras pegar un codazo que se terminó juzgando por las imágenes de televisión.

"Aparte, no me voy a quedar de brazos cruzados, eh. Si tengo que llevar al Comité que sancionó a Messi a Argentina, lo voy a llevar. Quedate tranquilo que lo voy a llevar…", aseguró visiblemente enojado.