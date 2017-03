"Hay un solo caso de meningitis confirmado en la provincia"

El director de Epidemiología del Siprosa, Rogelio Cali, confirmó esta mañana que se registró un caso de meningitis en un establecimiento privado de la capital tucumana.



"Se trata de un caso viral de un establecimiento privado. No es contagiosa. El afectado tiene 11 años, está bajo control y evoluciona favorablemente", dijo Cali en declaraciones a LA GACETA.



Además, el funcionario indicó que la meningitis viral "no presenta ningún tipo de riesto de contagio para los demás estudiantes" del establecimiento, por lo que sugirió que no se suspendan las clases.



Por otro lado, Cali descartó que haya otro caso en una institución estatal, versión que circuló durante las últimas horas en las redes sociales.