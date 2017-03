Olvidaron un equipo fotográfico en su taxi, buscó al dueño y se lo devolvió

Los gestos honestos deberían ser algo habitual pero al parecer son cada vez más inusuales. Por eso cuando ocurren se comparten por todas las redes sociales. Esta es la historia de un taxista quien notó que un pasajero dejó una mochila en su auto y regresó a buscarlo.

El sábado a la noche, un fotógrafo tucumano llamado Facundo Flores, estaba trabajando en una misa de 15 años. Al finalizar cargó sus equipos en un taxi y se trasladó a otro evento: "puse las cosas en el asiento de atrás y me senté adelante. Llegamos a destino, pagué y me bajé".

Minutos después se dio cuenta que había olvidado en el auto la mochila con cámaras, lentes, flashes y una notebook. Desesperado, salió a buscar al chofer pero no tuvo éxito. Al regresar, la sorpresa fue absoluta cuando vio al taxi parado en la puerta. Al parecer, simultáneamente con su búsqueda, Esteban (el taxista) había vuelto a devolverle la mochila a Flores. “Cuando se dio cuenta que dejé las cosas, volvió. Como yo no estaba, me esperó para entregármelas personalmente”, explicó el fotógrafo.

Flores le agradeció con una recompensa, sacó una foto de ambos y compartió la historia en Facebook. “Sorprende que quede gente así, más con la ‘mala fama’ que se les hace a los taxistas”, finalizó el joven.