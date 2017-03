Estos son los 64 equipos que jugarán la Copa Argentina

BUENOS AIRES.- El cuadro de la fase final de la Copa Argentina de fútbol será sorteado el 4 de abril próximo. De los 64 protagonistas solo faltan definirse dos correspondientes al Torneo Federal A.



Habrá equipos de todas las categorías con excepción del Federal C, que no tiene protagonistas estables sino que las clasificaciones son anuales.



El sorteo se realizará a las 12 de ese día en el predio de la AFA en Ezeiza, apuntó DyN.



Los equipos que jugarán el cuadro final son los 30 de Primera, 12 del Nacional B (Guillermo Brown de Puerto Madryn, Argentinos Juniors, Chacarita Juniors, Nueva Chicago, Almagro, All Boys, Brown de Adrogué, Central Córdoba de Santiago del Estero, Ferro Carril Oeste, Independiente Rivadavia, Santamarina e Instituto).



Por la Primera B Metropolitana jugarán cinco (Atlanta, Defensores de Belgrano, Deportivo Morón, Deportivo Riestra y Estudiantes de Buenos Aires), 4 por Primera C (Cañuelas, Defensores Unidos, Sacachispas y Sportivo Barracas) y dos de Primera D (Atlas y Leandro N. Alem).



Por el fútbol del interior jugarán 7 del Federal A (Chaco For Ever, Cipolletti, Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, Gimnasia y Tiro de Salta, Sportivo Las Parejas, Mitre de Santiago del Estero o Unión Aconquija de Catamarca y Gimnasia de Mendoza o Unión de San Juan).



Por el Torneo Federal B serán 4 representantes (Central Norte de Salta, Camioneros de Esteban Echeverría, Pacífico de General Alvear y Sol de Mayo de Viedma).