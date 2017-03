Messi no pudo ocultar su tristeza tras conocer la sanción de la FIFA

BUENOS AIRES.- Luego de que la FIFA sancionara a Lionel Messi con cuatro fechas de suspensión por insultar a Emerson Augusto do Carvalho, juez de línea del partido que Argentina le ganó 1-0 a Chile, el astro no pudo ocultar la tristeza que le generó la noticia.



"Messi está triste, vino a jugar y debió haber jugado", sostuvo el secretario de Selecciones de la AFA, Jorge Miadosqui, a las puertas del hotel donde concentra Argentina en Santa Cruz de la Sierra.



Según la agencia DyN, el dirigente sanjuanino aseguró que "el procedimiento no agrada y se sienta una jurisprudencia importante en el fútbol, y ahora por video la FIFA va a tener que sancionar también".



El crack del Barcelona se encontraba en tierras bolivianas preparándose para el encuentro esta tarde. La sanción de la FIFA fue un baldazo de agua fría para los dirigidos por Edgardo Bauza, quienes ahora buscarán la clasificación al Mundial de Rusia 2018 sin su estrella.