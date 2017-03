Un funcionario relató la angustiante situación que se vive en el sur: "teníamos impotencia"

El delegado comunal de la localidad cocheña de El Sacrificio, Carlos Castro, relató la angustiante situación que viven debido a las inundaciones que se produjeron ayer en el sur de Tucumán. "Ha sido insostenible la situación. Teníamos una impotencia porque uno no podía salir a ver toda la gente, teníamos zonas anegadas. Se ha sacado la gente que estaba más en riesgo, y que se les ha caído la casa. Esas personas están evacuadas en la escuela de La Invernada y ahora seguimos trabajando", informó en diálogo con LV12.



Castro informó que de las tareas de rescate participó personal de Defensa Civil, Desarrollo Social, Policía y Siprosa, además fue asistido por las intendencias de La Cocha, Alberdi y Graneros. "Gracias Dios me han asistido para poder contener a la gente anoche y hoy se va a ver la realidad del daño que ha causado esto".



Indicó que unas 80 personas fueron evacuadas y 150 fueron asistidas, al tiempo que aclaró que había lugares hasta los que no habían podido llegar aún. "Nosotros estamos en el medio de los dos ríos, el San Ignacio y El Marapa, pero no ha sido problema de río, esto es agua que ha caído, se han desbordado los desagües, los canales más el agua que ha bajado del pedemonte".



Respecto a la situación de los docentes rurales, indicó que los de la escuela Nº125, que estuvieron varados durante más de 16 horas, están en la escuela Isaías Nougués de Alto El Puesto. Además, afirmó que hay educadores que directamente se los asistió en las escuelas porque era menos riesgoso que sacarlos. "Yo entiendo la desesperación del docente por salir, pero era más peligroso salir y hoy ya veremos cómo lo podemos sacar", señaló.