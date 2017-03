Confirman el procesamiento a Milani por la causa Olivera

LA RIOJA.- El juez federal de La Rioja Daniel Herrera Piedrabuena dispuso el procesamiento con prisión preventiva del ex jefe del Ejército César Milani al considerarlo integrante de una asociación ilícita que secuestró y torturó personas junto al ex general de División argentino Luciano Benjamín Menéndez, y resolvió embargarle sus bienes por la suma de un millón de pesos, en el marco del causa que investiga el secuestro de Pedro y Alfredo Olivera.



Piedrabuena entiende en la causa en la que el ex jefe del Ejército está imputado por privación ilegítima de la libertad, allanamiento ilegal y torturas vigente a la época del suceso en concurso real, con el de imposición de tormentos vigente a la época en carácter de partícipe necesario en contra de Pedro y Alfredo Olivera y Verónica Matta.



Hace 10 días Milani fue trasladado de La Rioja a Buenos Aires. Fue conducido por efectivos del grupo Alacrán de la Gendarmería, protegido por un chaleco antibalas.



En marzo de 1977, Pedro Olivera fue secuestrado por una patota en su casa y permaneció desaparecido durante dos días, en los que dijo haber sido brutalmente torturado a punto tal que quedó con una hemiplejia.



Lo liberaron en la puerta de su casa y se llevaron a su hijo, Ramón Olivera, quien corrió la misma suerte durante diez días y luego fue "blanqueado" y quedó preso durante más de cuatro años.



Olivera hijo reconoció a Milani como quien allanó su casa y lo condujo a declarar ante la Justicia una vez que fue legalizada su situación.



El ex jefe del Ejército negó sistemáticamente cualquier participación en ese episodio.