Los docentes de El Sacrificio se encuentra varados desde las 7 en la escuela

Los docentes de la escuela número 125 Alejandra Galean de la localidad de El Sacrificio, en La Cocha, se encuentran varados desde hace más de 16 horas en la mencionada institución por la tormenta que azotó al sur de la provincia.



"Somos un grupo de 15 docentes los que estamos atrapados en la escuela desde las 7. Estamos sin luz y sin agua, pero estamos bien. Queremos que esto quede en claro porque en las últimas horas circularon falsas versiones", le comentó la maestra Vanina Ruiz a LA GACETA.



La docente dijo que desde las 14 que se les pidió a las autoridades para que sean auxiliados pero que se hizo la noche y todavía no tenían una respuesta concreta. "Nosotros estamos resguardados, pero la gente de la zona lo ha perdido todo. La situación es crítica y empeora porque las autoridades no pueden llegar", sostuvo Ruiz.



Según se supo, los bomberos y personal de Defensa Civil se encuentra trabajando en el acceso a la escuela, aunque las condiciones son desfavorables.



El gobernador Juan Manzur informó que debido a lo ocurrido en La Cocha, el Poder Ejecutivo ha decidido suspender las actividades. "No habrá clases solo por mañana por prevención. Los informes meteorológicos dicen que van a continuar las lluvias hoy a la noche y mañana, entonces preventivamente las clases no se dictarán", expresó el mandatario. .