Cada vez más cerca: WhatsApp prueba el borrado de mensajes enviados

El servicio de mensajería más utilizado se prepara para una nueva gran actualización que destacará por la posibilidad de eliminar mensajes, audios, vídeos y fotos del dispositivo del destinatario.



WhatsApp permitirá al usuario borrar un mensaje enviado para que el destinatario no lo vea. La función representa motivo de felicidad para todos aquellos impulsivos que no meditan antes de enviar un mensaje y que luego se arrepienten, todavía se encuentra en fase de pruebas y solo puede usarse en la versión beta del servicio de mensajería.



Según el usuario WABetaInfo, la cuenta de Twitter que analiza las novedades de WhatsApp, aquellos que quieran eliminar un mensaje, audio, foto o video ya enviado solo tendrán dos minutos de margen, luego será imposible que el receptor no lo vea.





WhatsApp changed the limit time to unsend messages: with the new change, it'll be possible to unsend messages sent within 2 minutes!