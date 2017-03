El túnel de la calle Córdoba tuvo que ser cerrado por la intensa lluvia

Luego de las lluvias que castigaron a la provincia en las últimas horas, el túnel de la calle Córdoba fue cerrado por prevención, como ya había ocurrido en otras oportunidades en las que se registraron fuertes tormentas.



"Se lo cerró por un operativo de prevención. La Policía de Tránsito se hizo presente en el lugar para impedir el paso. Afortunadamente ya fue nuevamente habilitado", le dijo Eduardo Valdez, de Defensa Civil Municipal, a LA GACETA.



Por otro lado, Valdez informó que la capital tucumana no se vio afectada por el temporal. "Afortunadamente no tuvimos gente evacuada, como sí ocurrió en el sur de la provincia. Salvo dos o tres alumbrados que cedieron, no hubo problemas en la ciudad", comentó.



Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las lluvias podrían continuar azotando a la región durante las próximas horas. Se esperan precipitaciones hasta el viernes.