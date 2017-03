Su gata lo salvó de morir en un incendio

ROSARIO.- Un hombre se salvó de morir de la péor manera gracias a que su gata lo despertó cuando su casa se incendiaba.



Eduardo Tambasia, de 70 años, dormía en su cama, esta mañana cuando se desataron las llamas. "Loli", la mascota que Eduardo tiene hace 15 años, lo empezó a arañar para que abra los ojos, hasta que logró que reaccionara.



El hombre le dijo al canal de televisión Cadena 3 que pudo salir rompiendo una ventana de la vivienda.



"Yo tomo pastillas para dormir. La gata me arañaba, me saltaba y le dije 'dejate de joder'. Abrí los ojos y estaba todo negro, no se veía nada. Atiné a buscar la ventana, rompí los vidrios y me tire a la calle para que me agarren los vecinos. Si no fuera porque la gata dormía al lado mío, me muero", comentó.



Eduardo agregó que es la segunda vez que el felino lo salva, debido a que en una ocasión se cayó por la escalera y no se podía levantar, entonces el animal "fue a avisarle a los vecinos".